新蒲崗街邊現垃圾山　食署唔踢唔郁　經東網轉介始處理

垃圾非法傾倒問題不絕，食物環境衞生署的街道管理能力屢受質疑，多次被斥「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。《東網》再次發揮第四權，為民請命！有讀者向《東網》求助指，新蒲崗路邊成為「民間垃圾站」，有人屢屢傾倒建築廢料，堆積如山，高及一般成人，擔心衞生問題，惹來老鼠，甚至垃圾倒塌或會釀成意外。食環署接獲查詢後，立即「補鑊」，即時派員清理垃圾，又稱會跟進該處的情況。《東網》記者其後再到現場查看，發現情況雖然大有改善，惟附近仍存放數袋垃圾。議員怒斥食環署未有積極執法，令市民以為該處可扔垃圾，促裝置監控設備阻嚇「垃圾蟲」。

讀者陳先生近日向《東網》求助，指自2個月前，留意到有清潔工人每日早上將所收集的垃圾，傾倒於新蒲崗六合街及七寶街交界，東啟德遊樂場外的位置，亦有垃圾車不定時到場清理。陳先生懷疑有人為求工作便利，傾倒卡板、建築廢料為主垃圾，令該處變成非法垃圾站。有街坊亦誤以為該處為合法的垃圾收集處棄置廢物，垃圾種類亦愈來愈多，如發泡膠箱，紙皮箱，甚至食物，形成垃圾山。陳先生擔心垃圾山會孳生蚊蟲，甚至惹來大量老鼠。

《東網》接到投訴後迅速向食環署查詢，該署立即派員「補鑊」。食環署指接獲轉介後已巡查上址，安排承辦商清理共1.2噸垃圾，稱會繼續留意上址情況及採取適當行動，包括加強執法。記者其後（4月14日)再到上址視察時發現，垃圾堆積情況已大有改善，堆積如山的廢物已被清理，與早前亂象大相逕庭，惟鄰近的四美街仍有小量發泡膠箱、卡板及數袋用黑色膠袋包裹的垃圾被棄置，其中發泡膠箱中有蔬菜殘渣，佔據四分一條行人路。

議員楊永杰對垃圾堆積未能根治感到失望，認為問題在於食環署的執法不力。他指出，既然食環署明知該處是垃圾黑點，不應僅僅派人前往清理垃圾，理應多派便衣人員執法，否則清理過後垃圾又再堆積，問題只會解決無期。楊又認為該署可設立監控設備，攝錄涉嫌違法人士，以便稍後檢控，亦能順收警惕作用，「令市民不要以為該處可以扔垃圾」。