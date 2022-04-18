打擊尖沙咀違規經營酒吧　警拘3人票控14客

油尖警區反三合會行動組聯同特別職務隊，昨晚（17日）約10時於區內展開防疫巡查行動，突擊搜查河內道一酒吧，發現該酒吧違規營業。經調查後，在上址拘捕一名52歲姓黎男負責人及2名分別36歲及58歲的男職員，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），3名被捕人士現正被扣留調查。

另外，酒吧內8男6女顧客(19歲至42歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）》，被警方發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續逾2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。