發泡膠圍牆高過人易生危險　街坊促食署盡快清理

發泡膠圍城惡況未止，多區繼續出現發泡膠箱圍牆，部分更疊至高過人，包括黃大仙大成街街市外行人。發泡膠箱牆堵塞行人路、食物殘渣引致衞生問題之餘，阻礙道路與影響環境衞生外，一旦倒塌或着火時更構成安全危機。居民促請食物環境衞生署盡快清理。食環署指已簡化程序，盡快清走發泡膠箱和其他垃圾。

縱使本港疫情稍有緩和，惟內地仍未容許將已使用的發泡膠箱北上重用，日計12萬至15萬個發泡膠箱滯留本港，發泡膠箱高牆林立，街市外的情況特別嚴重。其中位於竹園的大成街街市外，有數百個發泡膠箱被附近檔攤棄置於行人路旁，長達10米，亦高過一般成人，更已佔據了路面的一半位置。

於附近居住的施小姐經常出入大成街街市，她留意到發泡膠箱來自街市檔口，稱發覺近期發泡膠箱的數量大增，對行人通道造成阻塞，令她間中需要繞道而行，感到不便。她亦擔心發泡膠箱會引致火警等問題，希望食環署盡快清理。

食環署回覆查詢時指，自第5波疫情以來，有大量發泡膠箱被當作垃圾非法棄置在行人路旁等公眾地方，造成嚴重環境衞生問題。該署已經簡化程序，主動張貼勸喻通知並提供鄰近垃圾收集站位置，供適當處置垃圾，亦加強服務，盡快清走發泡膠箱和其他垃圾。

食環署又指出，該署於今年2月14日至4月10日期間，向在公眾地方非法棄置垃圾的違例人士共發出約560張定額罰款通知書。環境局局長黃錦星早前亦指，「發泡膠圍城」情況屬短期問題，食物及衞生局正牽頭與內地商討運回內地重用的方案。