「海味街」澤國重災　建蓄洪池始紓緩

本港多區臨海而建，渠務署「水浸黑點」系統自1994年建立至今，已有127個黑點被除名。其中，俗稱「海味街」的上環永樂街一帶，以往是重災區之一，曾錄得深度達700毫米的水浸，居民及商戶一直被水浸問題困擾多年，直至近年當局興建地下蓄洪池才解決問題。本港現時有4個地下蓄洪池，渠務署目前正規劃6個地下蓄洪池計劃。

上環作為香港最早的聚居地之一，區內排水渠道的設計早已過時。單是2001年至2006年期間，區內的低窪地區已發生3次嚴重水浸，嚴重影響到上環「海味街」一帶店舖及當區居民，直至渠務署耗資約二億元，於2009年建造上環雨水泵房後，情況才好轉。

上環雨水泵房工程，包括興建一個9,000立方米的地下蓄洪池，其容量等於約4個標準游泳池，所收集的雨水能直接泵出維多利亞港；而同期完成的皇后大道中的截水管道，則能在暴雨期間截取近30%由上環中半山收集到的地面徑流，大大減輕上環低漥地區排水系統的負荷。

除了上環，本港現時另有3個地下蓄洪池，分別位於大坑東、跑馬地及秀茂坪安秀道。至於渠務署6個擬議的雨水排放系統改善工程項目，除了尖沙咀漆咸道南工程，觀塘秀雅道蓄洪計劃亦預計於今年內展開、2028年完成。其餘4個項目，3個位於元朗，一個位於港島南，當局目前未披露落成時間等具體資料。