東方日報A1：市民急政府唔急　尖沙咀水浸到2027

夏天雨季來臨，全港4個水浸黑點又再面臨水浸危機！其中，黑點之一的尖沙咀漆咸道南，因位處低窪、雨水排放系統排洪能力不足，已受水浸問題困擾至少27年。為改善情況，渠務署擬申請撥款逾10億元，目標今年第3季展開改善工程，包括於市政局百週年紀念花園興建地下蓄洪池和雨水泵房等。然而，工程最快2027年竣工，意味着未來5年翻風落雨時，路人、車輛仍要涉水而行，有議員批評政府手腳慢，促加快進度。

尖沙咀介乎加連威老道和柯士甸路之間的一段漆咸道南，早在1995年已被列為水浸黑點。渠務署早於2009年起曾多次進行改善措施，包括2015年9月及2018年2月，分別加建特別沙井及道路集水溝，惟水浸問題仍未完全解決。

發展局局長黃偉綸昨於網誌分享，該址位處低窪，且鄰近海邊，排水口較易受潮汐漲退影響，加上區內部分雨水管道排洪能力不足，以致過往曾出現較大型的水浸事故。為長遠減低區內水浸風險及應對氣候變化挑戰，渠務署計劃展開新一輪雨水排放系統改善工程，包括於市政局百週年紀念花園興建地下蓄洪池和雨水泵房，並建造新的雨水渠等。

黃偉綸表示，當局將向立法會申請撥款，預計工程下季展開，預計2027年完成。他又指，工程已考慮氣候變化影響，認為能有效改善區內現有排洪能力及緩減水浸風險，期望漆咸道南最終在水浸黑點名單中除名。

渠務署工程管理部高級工程師郭志權稱，擬建的地下蓄洪池共兩層，底層用作蓄洪用途，接近地面的一層則擺放機電設施，有關設計能減少佔用地面空間，做到地盡其用。

同時，運作上亦採用智能設計，如水位感應器可有效監察及控制蓄洪池及雨水泵房的運作、提升成本效益；工程另將積極採用綠化外觀設計及環保建築物料，並會設置水資源回收系統收集雨水，加以處理後用作灌溉等用途，促進可持續發展。

至於考慮到周邊商業活動頻繁，工程大部分管道採用無坑挖掘，並盡量避免在交通繁忙時段進行路面工程，以減低對交通的影響。政府部門將仔細規劃臨時交通管理措施，並於工程前進行試驗，以及在可行情況下，盡量縮短時間及範圍。

對於尖沙咀漆咸道南水浸問題仍至少維持5年，議員郭偉强指，「政府肯做（工程）當然好」，惟工務工程頻頻延誤、滯後，尤其是排洪工程進度受雨季影響，若施工勘探再遇阻礙，擔憂會拖長竣工時間。他又指，除了水浸黑點，本港不少地方仍面臨水浸危機，如杏花邨等，促盡快完成相關防波工程。

翻查資料，渠務署上一次剔除水浸黑點已是兩年前，該址位於大埔汀角路。本港其餘3個水浸黑點分別是元朗新田石湖圍、大埔林村谷盆地及港島南區薄扶林村。

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