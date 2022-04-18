疫下生活紊亂或致心理困擾　港人焦慮抑鬱發病率增

新冠疫情纏港逾2年，港人抗疫路上難免疲憊。有研究指，日常生活節奏紊亂是造成心理困擾的重要因素，並與焦慮和抑鬱息息相關。單親家庭的家長疫下飽受經濟壓力、長者生活上較孤獨，會增加焦慮及抑鬱的發病率；社交隔離措施亦對兒童心理健康造成影響。有臨床心理學者建議，市民應建立互助社交關係、加強家庭凝聚力，並安排執行事務的次序，以促進心理健康。

港大、教大和其他合作夥伴，在過去2年進行調查，探討疫情對人們的身心健康和社會關係造成的負面影響。團隊於2個疫情發展時期進行問卷調查，分別是疫情較輕微，以及較嚴重的期間，政府實施不同程度的公共衞生干預措施，兩次調查共有6,029名15歲以上香港居民參與。結果顯示，焦慮症狀的可能發病率分別為14.9%和14%；抑鬱症狀的可能發病率分別為19.6%和15.3%。

研究人員還發現「反芻式思考」，即個人無法控制不斷反覆沉溺，於消極的思想中導致抑鬱的因素，不僅在感到孤獨時會加劇，且與65歲以上者的抑鬱徵狀有更密切關係。另外，2020年的研究顯示，疫下兒童較大風險出現與壓力相關，包括情緒和行為的問題。為促進大眾的心理健康及整體幸福感，團隊建議，要建立積極的心態、避免將自己的成就與他人比較、避免過度使用電子產品並保持良好的睡眠等。