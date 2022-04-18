選購植物肉要留神　小心高鈉高飽和脂肪酸

植物肉逐漸受普羅大眾歡迎，註冊營養師何梓姍接受本報專訪時表示，市面上大部分植物肉都富含蛋白質、膳食纖維、鐵質等營養素，但她提醒市民，選購植物肉時要留意成分表，選用鈉含量及飽和脂肪酸較低的產品。

何表示，傳統素肉的成分原料為豆粕，是黃豆脫脂後的副產品。而近年興起的植物肉，例如漢堡扒、新魚柳等，則用綠豆蛋白、米蛋白、豌豆蛋白等植物蛋白製成，避開了傳統素肉的「豆青味」。其中，豌豆蛋白和大豆蛋白一樣，是完整蛋白質，含有9種人體必須的胺基酸，而後者是低致敏原的食品，較少造成過敏，以及食用大豆蛋白造成的脹氣問題。至於綠豆蛋白和米蛋白就不是完整蛋白質，所以素食者應食用豆腐、雞蛋、牛奶等補充蛋白質。

此外，植物肉大多使用大豆油、芥花籽油等較為健康的不飽和脂肪酸，比部分真肉健康。不過，部分植物肉用上椰子油、棕櫚油等脂肪，攝取過量會影響心血管健康。何建議市民選購時，要留意成分表，選用飽和脂肪酸較少的植物肉。

除了脂肪，市民也要留意植物肉的鈉含量。何表示，植物肉屬加工食品，鈉含量也較高。例如某品牌一塊4安士的素漢堡扒，已經含有390毫克的鈉，若烹調時又加上醬汁，一餐攝取的鈉質很容易超標，增加患高血壓的風險，也會令身體積聚多餘水分，導致「水腫」。