葵涌2派對房違規經營　負責人被捕24客罰款

葵涌分區雜項調查小隊昨晚（17日）約10時展開代號「犁庭掃穴」的防疫行動，巡查區內多個表列處所。行動中，警員發現於健康街18號一工業大廈的兩個派對房間違規經營。上址一名28歲本地女負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），她已獲准保釋候查。

另外，場內亦發現8男6女本地人士、4名外籍男子及6名外籍女子(15至52歲)，當中4男4女南美洲人士持行街紙，另外2名外籍女子持香港身份證；他們俱涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），被警方發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續逾2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。