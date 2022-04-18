警屯門反罪惡搗商廈無牌吧　拘6男女

屯門警區青山分區雜項調查隊及特遣隊根據線報及深入調查後，今日（18日）凌晨約1時20分展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查屯門海榮路一幢商業大廈，搗破一間無牌酒吧。

行動中，警員拘捕一名42歲姓區的本地男子及一名59歲姓蘇的本地女子，涉嫌干犯及協助教唆「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」，以及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）條例》（第599F章）。另外，單位內2男2女顧客(42至61歲)，則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕。4名被捕男女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），遭警員發出定額罰款通知書。行動中，合共檢獲接近250枝啤酒，30枝紅酒，6枝烈酒及大量影音器材。所有被捕男女現正被扣查。

新冠肺炎疫情持續逾2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。