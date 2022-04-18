小學明起復課須每日撩鼻快測　口含測試法不獲當局認可

全港小學最快明日恢復半日面授課堂，學生每日上學前須進行快速測試，證實未確診才可以回校。多個兒科醫學團體向家長教路，講述如何替年幼子女進行快測，聯合醫院兒童及青少年科副病房經理蘇文霞今日(18日)接受傳媒訪問時表示，家長替年幼子女「撩鼻」時，應留意他們有否不適反應，如果未習慣不願配合，宜花時間説明，給予鼓勵，增強他們的信心。

聯合醫院兒童及青少年科副顧問醫生鄭慧芬說，鼻腔拭子採樣棉棒十分柔軟，家長只要事前做好準備，跟從說明書指示，不會引致流鼻血或敏感問題。如家長發現子女檢測證實確診，應保持冷靜，並密切留意病況變化，一般數日後會痊癒，若果持續高燒、咀唇變紫、心跳快及抽筋等，要盡快求醫。她不鼓勵家長讓幼童自己做檢測，適宜由家長協助完成。

另外，有兒科醫學團體表示，快測時鼻腔拭子採樣棉棒進入鼻腔的深度不用太深，2至6歲的小朋友拭子棒只需伸入1.5至2厘米，6至12歲兒童伸入2厘米，至於12歲以上就要伸入2至3厘米。應在起床之後採樣，採樣前避免洗鼻、刷牙、漱口，否則有機會減低測試的靈敏度。採樣前可先擤鼻，家長將拭子棒分別在小朋友兩個鼻孔，靠著鼻壁在鼻腔內打轉，次數和時間按說明書指示。另外，口含式測試方法暫未獲當局認可，而且小朋友含住測試棒做太大動作，亦會容易導致口腔創傷，所以暫時未建議用這個方法為小朋友做快速測試。