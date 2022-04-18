非新冠病逝屍首發霉難接受　家屬擬向申訴署投訴

新冠疫情下病逝者眾，政府早前設立多個臨時停屍間存放遺體，惟有市民指非新冠死亡的家屬遺體得不到妥善處置，有長者病逝後在九龍公眾殮房保存一個月後出殯，家屬發現遺體發霉無法辨認，質疑殮房冷藏系統故障所致。殯儀業界估計遺體在轉介殮房前處理不善，隨着疫情緩和殯儀服務逐漸復常。

有百歲長者3月初因病離世，遺體存放九龍公眾殮房，家屬指一個月後出殯時，遺體的手部及臉均已發霉，致使家人無法辨認容貌，不滿政府處理遺體不當，擬去信申訴專員公署反映。衞生署則指，該殮房冷藏室存放有關遺體期間一直運作正常，公眾殮房只為短期存放而設，只能短期內減慢而不能防止腐化，鼓勵家屬盡快領回遺體。

「可能送去殮房之前保存得唔好，如果一去咗就放去殮房唔會有呢個問題！」殯儀業商會永遠榮譽會長吳耀棠指，3月疫情高鋒期遺體積聚情況嚴重，無論是否新冠病逝者都處理不及，現時九龍殮房作為後備殮房，不排除上述個案在轉介到該殮房前已變質，因過往若病亡後立時存放殮房，即使存放一至兩個月也不成問題，事實上當時見法醫都要等20日以上，加上火化爐需排期逾2周，不少遺體存放了逾一個月才完成出殯，他指隨着疫情緩和，現時處理遺體及出殯的流程漸漸回復正常，一般數天就能辦理相關手續。