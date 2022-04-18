兒童青少年不宜自己做快測　撩鼻深度因兒童年齡而定

小學最快於明日(19日)分階段復課，惟學生上學前要做快速測試確認沒有染疫。香港兒科醫學會等機構今日(18日)表示，不建議兒童及青少年自己做快測；又建議家長及照顧者在幼童接受快測時應注意棉花棒「篤到幾入」，深度應視乎小朋友的年齡，例如2至6歲兒童，拭子棒進入鼻孔深度應為1.5至2厘米；6歲至12歲的應是2厘米；12歲至成年人則可進入鼻孔2至3厘米。不過，機構提醒使用快測時參考個別品牌使用說明書。

香港兒科護理學院、香港兒童醫院模擬培訓中心等機構建議，家長及照顧者為兒童採樣前先輕輕擤鼻子，然後可用「鉛筆握把」的姿勢，將拭子棒放入小朋友鼻孔，並將拭子棒靠著鼻壁、在鼻腔內打轉。因小朋友未必能完全明白和接受測試程序，家長需在採樣前多加講解，例如用玩具公仔作模擬步驟，讓小朋友知道拭子棒插入的深度有限；亦明白採樣時鼻子只有輕微痕癢的感覺。家長亦應即時讚賞小朋友合作的表現。

另外，機構又建議家長及照顧者，應在小朋友早上起床後做快測，若小朋友未能及時安定坐起來，可以於小朋友起床前採樣，採樣前也應避免洗鼻、飲水、進食、刷牙、漱口，因為這些行為均會減低鼻壁黏膜上病毒的數量，從而減低測試靈敏度。至於因「撩鼻」而流鼻血的問題，機構指快測觸及的鼻腔部位置只有少量微絲血管，故引致流鼻血的機會不大，輕微流鼻血也不會影響健康。