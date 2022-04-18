90%受訪家長面對疫情有壓力　部分出現健康焦慮

第5波疫情持續，全港家長與學童需面對在家學習及提早放暑假等難題，有組織於上月初推出「抗疫路同行」熱線支援服務，並接獲曾確診的家庭主婦致電求助，指因擔心兒子及丈夫染疫，每天從早到晚不停使用清潔劑清潔家中每個角落，令家中經常充斥濃烈的清潔劑味道，恐出現「健康焦慮」，兒子更因感到玩具「很臭」而拒玩，影響親子關係，幸最終獲社工疏導焦慮情緒。

香港路德會社會服務處推出的熱線，讓家長和學童可致電求助，至今已接觸近500名家長及學童。組織指，來電的家長主要尋求抗疫資訊上的協助，例如確診後如何求醫或照顧子女。 此外，組織於4月1日至10日期間，以網上問卷形式，向家長進行了關於「抗疫路同行—家長受第五波疫情的影響」的調查，獲261位家長回應。結果顯示，超過9成家長面對第5波疫情有壓力，當中以「擔心自己或家人染疫」為首要的壓力來源，佔80.2%，其次是「照顧放暑假的子女」，佔73.6%。

「路德家長專線」及「點蟲蟲熱線」單位主管李詩敏表示，普遍家長都擔心自己或家人確診，結果顯示已經有6成受訪家長或身邊有家庭成員確診，可見不少家長正承受莫大的精神壓力，對疫情來襲避無可避之餘，亦未能及時獲得適切的支援。 她提醒，疫情下家長應關注個人的精神健康，一旦察覺出現焦慮的徵狀，例如過度清潔和消毒、不斷上網搜尋疫情健康資訊等，宜把注意力放到其他喜歡做的事情上，亦可向親友分享感受，若情況持續建議盡快尋求專業人士幫助。