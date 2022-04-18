猴子撲倒幼童欲取食物　疑似父親欲報復追踢　惹網民熱議

雖然政府已多次呼籲市民切勿餵飼猴子等野生動物，但仍有不少人無理會。近日社交網站流傳一條短片，顯示有一家大小到郊外「放電」，有人疑餵飼猴子，期間有猴子為取食物，更強搶一名幼童手中食物，幼童被猴子一撲即倒地，痛得哇哇大哭。而疑為幼童的父親隨即尾隨猴子並圖「起飛腳」踢牠。至於影片拍攝地點及時間，貼文未有交代。有網民不值該男子所為，斥「根本就係做父母的無評估有無危險」。

從網上短片可見，數名市民在郊遊，當時道路兩旁有多隻猴子閒坐着，有人拿食物餵飼猴子，與猴子距離甚近。期間一隻幼猴走向一名幼童，取走其手中食物，一隻體形較大的猴子見「有嘢食」，亦尾隨走向幼童，其時旁邊一直站有成人。幼童見到大猴逼近，隨即心知不妙向後褪，惟仍被大猴子撲倒在地，痛極大哭。旁邊的成人見狀慌忙拉起幼童，疑為幼童的父親更尾隨猴子，試圖用腳踢牠，未有成功。

短片引起網民熱議，斥「根本就係做父母的無評估有無危險」、「真係#生仔要考牌」、「連小朋友都照顧唔到，係人都知會搶人嘢」。事實上，餵飼野生動物會影響牠們的天然習性及破壞生態平衡，並引起環境衞生和滋擾等問題。據香港法例第170章《野生動物保護條例》，禁止遊人於猴子主要棲息地區餵飼野生動物，當中包括金山、獅子山和城門郊野公園等。任何人如觸犯有關條例，最高可被判罰款1萬港元。