愈複雜的紅樹結構　研究指細魚的存活率愈高

紅樹林有着獨特的複雜結構，對本港的生態系統十分重要，但過紅樹林多處於偏僻位置，較難進入，更難以進行實驗，尤其難以攜帶大型的儀器。香港中文大學團隊獲機場管理局成立的改善海洋生態基金資助，進行全球首創結合「攝影測量」和 3D 打印技術的方法，研究紅樹林對幼小魚類棲息的生態價值，發現紅樹的結構愈複雜，幼小魚類的存活率通常亦會愈高。

中大研究團隊選取分別來自汀角、荔枝窩及水口六棵不同結構複雜程度和密度的紅樹，實地拍攝逾3,000張紅樹照片，然後利用電腦軟件重組3D紅樹數碼模型，再以3D打印，複製共三個一比一紅樹實體模型，設置在研究中心實驗池，模仿紅樹林環境。團隊又在實驗池放置紅𩵼作為捕獵者，及幼小的玻璃魚與烏頭作為獵物，利用水底攝錄機拍攝魚類的活動，並進行多次捕獵實驗，研究魚類獵食行為和存活率與紅樹提供的生境複雜性的關係。

研究發現，即使小型紅樹林也有重要的生態價值，而紅樹的結構愈複雜，幼小魚類的存活率通常亦會愈高。研究人員從片段觀察到紅樹結構會阻礙捕獵者獵食，幼小魚類可利用結構藏身躲避。當水位較低，幼小魚類可單獨利用樹根結構避開捕獵者，所以牠們一般較為分散。但當水位上升至遠離樹根結構，幼小魚類會改為群集和急速游動以增加存活率。然而，紅樹結構未必只有利幼小魚類，研究人員亦觀察到捕獵者會利用紅樹的結構埋伏進行突襲。這些都是以往靠傳統實地考察難以觀察得到的情景。