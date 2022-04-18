中大聯同南韓知名學府　為肺癌免疫療法研發AI分析工具

肺癌是全球最多人罹患的癌症之一，也是本港頭號殺手，每年新症超過5,000宗，當中逾8成屬非小細胞肺癌個案。中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦與南韓首爾大學醫學院、成均館大學醫學院、亞洲大學醫學院及AI初創公司合作，開發用於晚期非小細胞肺癌的首個AI分析工具，可為完整病理切片影像分析，了解生物標誌物「腫瘤浸潤淋巴細胞」的分布，從而預測晚期非小細胞肺癌治療的臨床成效；也可作為生物標誌物，成「腫瘤比例評分」外的補充臨床治療指標。

現時帶有PD-L1表達的晚期非小細胞肺癌患者，其針對的一線治療是以antiPD-1為免疫檢查點抑制劑的免疫療法。莫樹錦指出，該抑製劑的治療成效受限於患者的腫瘤微環境，現時還未有生物標誌物可用以評估療效。理論上，「腫瘤浸潤淋巴細胞」是腫瘤微環境中，主要的抗腫瘤免疫激活分子，可作為生物標誌物來預測抑製劑的效果，惟目前透過病理影像點算有關細胞，仍需靠人手進行，加上圖像空間存限制，影響效用及客觀性。

至於由團隊開發的AI，能分割和量化整個病理切片影像中的多個組織學成分，包括腫瘤上皮細胞、腫瘤浸潤淋巴細胞，通過以深度學習技術為基礎的AI模型訓練，產生3種免疫表型。當中由AI推算出的無惡化存活期(中位數)及整體存活期顯示，3種免疫表型中，「炎症型」的免疫溶細胞活性較高，患者有較好的抗腫瘤反應，及較長的無惡化存活期。中大亦引用研究結果表示，AI輔助的腫瘤浸潤淋巴細胞分析，與抗腫瘤反應及無惡化存活期有密切關係，意味日後有機會提供更精確的臨床治療方案。