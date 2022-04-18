警破黑幫收債集團拘主腦等12人　當中10人為學生

沙田警區於在上周一(11日)至周五(15日)進行代號「天網」的打擊非法收數行動，成功鎖定一個以「搵快錢」招攬青少年從事收數活動的團夥，以涉嫌「串謀刑事毀壞」及「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」拘捕擔當中介人的19歲主腦，以及11名介乎13至18歲的青少年，當中包括10名學生，並有10人具有黑幫背景。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

警區反黑組黎俊龍督察表示，上周一下午約2時，警方接報指小瀝源路一住宅單位發生淋紅油案，其後在附近拘捕2名青少年，從他們身上搜出2個載有紅油的紙杯。警方分析背後團夥身份後，緊接4日拘捕另外10人，懷疑他們與區內4宗「串謀刑毀」案有關，並檢獲手機、犯案時所穿衣服等證物。黎解釋，財務公司聘請中介人公司代追欠債，後者多受黑社會操控，利用社交平台刊登廣告，以數百至1,000港元報酬吸引青少年組成「行動組」，再派遣他們到欠債人單位張貼收數信、作出淋紅油等滋擾行為，迫使事主還債。

警區署理總督察(刑事)林雅思表示，沙田警區在去年接獲1217宗與非法收數有關的案件，平均一日3宗，而今年首3個月，同類型罪案達到217宗，當中有愈來愈多的年輕人牽涉其中，不少是因金錢誘惑及朋輩影響受招攬。警方為針對性打擊相關活動，自去年初開始推行「天網」計劃，旨在與區內業務管理人士及保安人員保持緊密聯繫，以收打擊及防範之效。另外，為促進青少年建立正確價值觀，警區同期推出「動感計劃Project TOUCH」，助理警民關係主任梁燕喬督察指出，計劃獲得本港6名精英運動員支持，透過分享會、競技比賽等方式加強互動，協助青少年加強守法意識，培養迎難而上的品德。