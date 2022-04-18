本港今增613確診　輸入個案佔13宗　衞生署料疫情假後反彈

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日(18日)新增613宗確診個案，其中13宗為輸入個案，而第5波疫情至今約118.5萬宗個案。歐指出，雖然現時疫情維持穩定，但仍然為高水平，今日為長假期最後一日，街上人流增多，當局會密切監察情況，料假後有「小反彈」。本港頭兩波疫情高峰僅有百多宗個案，現時回落趨勢緩慢，實際數字仍處高水平，估計短期仍會維持三位數，難料何時跌至雙位數。

輸入個案中，除9宗在機場經檢測確診，當中4名患者由法國乘TK083抵港，而馬來西亞航空從吉隆坡抵港的航班，早前亦發現多於3宗個案，由於上述兩航班均觸發熔斷機制，須由4月19日至25日，禁飛香港7日。歐家榮指，每日千個入境者會揪出約10宗個案，即染疫者佔入境人流的1%，其中三分二在機場經核酸確診，其餘均在檢疫酒店找出病例，形容是「預期之內」，相信可覓出染疫個案。

醫管局公布，明日(19日)學校復課，指定診所會預留名額予確診學生，並提供電話支援服務。