屯門工廈單位闢賭檔等非法場所　警拘捕票控共37人

因應疫情而實施的處所停業令，不法分子轉為利用一些比較隱蔽的工業大廈單位，違規經營賭場、無牌酒吧及桌球室等非法娛樂場所，企圖避過追查，更以「高設防、任飲任食」作招徠，吸引市民前來光顧，在賭場外裝設多重大門及閉路電視鏡頭，場內則提供杯麵任食。有見及此，屯門警區連續4日進行「犁庭掃穴」打擊非法活動的行動，破獲4個違法場所，拘捕及票控共37名男女(21至74歲)。

屯門警區於上周五至今日(15至18日)搗破4個改用作非法場所的工廈單位，包括2間非法賭檔、1個無牌酒吧及1個桌球室，共拘捕28人，當中21人遭票控；另有9人只被票控。他們涉嫌經營賭博場所、在賭博場所內賭博、無牌售賣酒類飲品、違反停業令及禁聚令等。警方共檢獲約1.5萬港元賭款、約1.4萬港元現金、約2.4萬港元籌碼、2張麻雀枱及1張德州撲克賭枱、大量賭具、酒類飲品以及影音器材等。

警方留意到非法賭場單位相當狹窄，每間賭房各只有約200呎，環境極度擠迫，不少零食、杯麵及飲品更堆放在地上供賭客任意取用，衞生情況十分惡劣，增加新冠病毒傳播的風險。 不法之徒為增加警方執法難度，更在部分單位高度設防，尤其非法賭場及無牌酒吧，不但在入口位置裝有閉路電視或設有多重木門、鐵閘或密碼上鎖的玻璃門，部分房間內更有安裝專業隔音棉及在窗口貼上反光玻璃紙。