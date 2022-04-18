新冠經動物傳染人類機會低　漁護署料不會要求飼主交出寵物

就公眾對《預防及控制疾病規例》(第599A章)修訂後對動物檢出新冠病毒的處理表示關注，漁農自然護理署今日(18日)表示，近日《規例》修訂後，訂明有關物品擁有人，須按衞生主任指示交出物品、包括動物，並把不遵從有關指令訂明為罪行及引入罰則。除少數動物種類、如貂鼠和倉鼠外，現時並未有證據顯示受感染的動物，如貓狗會把病毒傳染給人類。因此，人類經由動物感染新冠肺炎的機會非常低。署方預計需要行使相關權力，要求寵物主人交出寵物的機會不大。

對於屬哺乳類動物的寵物，如其主人為確診者或其密切接觸者，而需留院治療或前往隔離，若沒有證據顯示有關動物會在受感染後將病毒傳染給人類，漁護署會繼續採取一直沿用的方法，即在取得主人同意後，將有關寵物送往新界南動物管理中心接受檢疫隔離及獸醫學監察。期間，漁護署人員會照顧有關寵物，亦會按其健康情況作特別安排，同時會按情況為寵物抽取樣本進行病毒測試，當病毒測試結果呈無染疫反應及獸醫學監察結果滿意，漁護署會安排主人接回寵物。

若有充分科學證據顯示，有動物把病毒傳染人類，例如年初發生倉鼠將病毒傳染給人類的個案，衞生署及漁護署便會審慎考慮使用有關權力，處理有關動物，以防止病毒擴散。除了交由漁護署處理外，寵物主人亦可安排親友代為照顧其寵物。