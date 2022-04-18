跨部門沙田巡查防疫　58人違令收告票

沙田警區警務人員聯同康樂及文化事務署、食物環境衞生署及水務署人員，上周五(15日)至今日(18日)，一連4日在區內進行代號為「松塔」行動及高調巡邏，提醒市民嚴格遵從防疫規例。

警方在沙田公園、火炭工業區多個工業大廈單位、城門河第一海濱公園及大圍積泰里花園，發現21名男子及7名女子(20至79歲)，以及9名外籍女子(31至56歲)聚集，他們涉嫌違反禁聚令。人員亦在沙田市中心外、沙田大會堂外、沙田街市外、港鐵大圍站外、大圍美林邨、馬鞍山鞍誠街花園及渡頭村，發現12名男子及9名女子(21至82歲)，涉嫌違反口罩令。人員遂向該58人發出定額罰款通知書。

為應對當前嚴峻疫情，沙田警區會繼續派出軍裝及便裝警員進行相關行動，並會在不作出警告下向違例人士發出定額罰款通知書。警方呼籲各界必須嚴格遵守防疫規例，僱主亦應提醒家中外傭避免於假日時進行多於兩人的群組聚集，並應保持適當社交距離及正確佩戴口罩，以減低病毒傳播風險。