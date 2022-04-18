多40幢大樓納強檢　九龍塘畢架山一號11座上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(18日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(19日至20日)期間進行病毒檢測。

另外，政府明日將於葵涌安蔭邨耀蔭樓旁排球場重開流動採樣站，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。

涉及多宗病例的地點如下：

1.沙田博康邨博智樓

2.葵涌安蔭邨嘉蔭樓

3.九龍塘畢架山一號11座

4.大埔富善邨善美樓

5.牛池灣彩虹邨金漢樓

6.柴灣翠灣邨翠福樓

7.觀塘月華街48號月威大廈A-F座

8.牛頭角淘大花園A座

9.茶果嶺麗港城8座

10.上水新豐路134-140號滿華大廈

11.元朗鳳庭苑茵庭閣

12.沙田禾輋邨協和樓

13.粉嶺榮輝中心1座

14.荃灣海之戀愛炫美1座

15.將軍澳裕明苑裕昌閣

16.葵涌葵馥苑樂葵樓

17.葵涌青山公路-葵涌段539號昌宏大廈

18.黃大仙黃大仙下邨龍樂樓

19.旺角海富苑海寧閣

20.九龍灣彩興苑彩蕎閣

21.慈雲山慈正邨正旭樓

22.土瓜灣翔龍灣2座

23.石硤尾石硤尾邨美笙樓

24.屯門良德街3號豐連1座

25.藍田藍田邨藍暉樓

26.油塘鯉魚門道1號海傲灣1-B座

27.鴨脷洲利東邨東業樓

28.堅尼地城卑路乍街5-5H號南雄大廈A座

29.筲箕灣金華街12-18號金威樓

30.香港仔香港仔舊大街118A-120號兆群大廈

31.香港仔石排灣邨碧蔚樓

32.上水祥龍圍邨呈祥樓

33.上水順欣花園3座

34.大埔太湖花園9座

35.大埔富雅花園4座

36.東涌滿東邨滿康樓

37.天水圍天悅邨悅富樓

38.天水圍天華邨華彩樓

39.屯門田景路38號兆邦苑

40.屯門怡樂花園1座