多40幢大樓納強檢 九龍塘畢架山一號11座上榜
2022年04月18日 19:36
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九龍塘畢架山一號11座納強檢名單。
再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(18日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(19日至20日)期間進行病毒檢測。
另外，政府明日將於葵涌安蔭邨耀蔭樓旁排球場重開流動採樣站，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。
涉及多宗病例的地點如下：
1.沙田博康邨博智樓
2.葵涌安蔭邨嘉蔭樓
3.九龍塘畢架山一號11座
4.大埔富善邨善美樓
5.牛池灣彩虹邨金漢樓
6.柴灣翠灣邨翠福樓
7.觀塘月華街48號月威大廈A-F座
8.牛頭角淘大花園A座
9.茶果嶺麗港城8座
10.上水新豐路134-140號滿華大廈
11.元朗鳳庭苑茵庭閣
12.沙田禾輋邨協和樓
13.粉嶺榮輝中心1座
14.荃灣海之戀愛炫美1座
15.將軍澳裕明苑裕昌閣
16.葵涌葵馥苑樂葵樓
17.葵涌青山公路-葵涌段539號昌宏大廈
18.黃大仙黃大仙下邨龍樂樓
19.旺角海富苑海寧閣
20.九龍灣彩興苑彩蕎閣
21.慈雲山慈正邨正旭樓
22.土瓜灣翔龍灣2座
23.石硤尾石硤尾邨美笙樓
24.屯門良德街3號豐連1座
25.藍田藍田邨藍暉樓
26.油塘鯉魚門道1號海傲灣1-B座
27.鴨脷洲利東邨東業樓
28.堅尼地城卑路乍街5-5H號南雄大廈A座
29.筲箕灣金華街12-18號金威樓
30.香港仔香港仔舊大街118A-120號兆群大廈
31.香港仔石排灣邨碧蔚樓
32.上水祥龍圍邨呈祥樓
33.上水順欣花園3座
34.大埔太湖花園9座
35.大埔富雅花園4座
36.東涌滿東邨滿康樓
37.天水圍天悅邨悅富樓
38.天水圍天華邨華彩樓
39.屯門田景路38號兆邦苑
40.屯門怡樂花園1座
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