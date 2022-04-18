政Whats噏：民主黨勢危　搵退黨區議員充數？

創黨近28年，曾經係泛民主派龍頭嘅民主黨(白鴿黨)，高峰期有近百名區議員，依家就淨返7個人。不過，東網發現白鴿黨嘅官方網頁上，仍顯示該黨有9名區議員，包括已退黨嘅中西區區議會副主楊浩然同埋九龍城區議員黃國桐。唔知係咪因為該黨正陷財困局面，人才又凋零，奄奄一息，所以要搵埋班退咗黨嘅區議員充下人數呢？

喺白鴿黨嘅網站，區議員資料嗰欄會詳列現任區議員嘅名單，可以見到共有有9個區議員嘅資料，分布多區，包括油尖旺區議員李偉峰同朱子洛、深水埗區議員袁海文、沙田區議員周曉嵐同冼卓嵐、葵青區議員劉貴梅同林紹輝，本來睇落都無乜問題，但仔細留意，網站上仍然有楊浩然同黃國桐嘅資料喎。咦，佢哋乜唔係已經退咗黨啦咩？

據了解，楊浩然早喺於今年2月初，以私人原因，退出加入22年嘅白鴿黨，並喺2月5日向黨友道別，佢曾協助正被警方通緝嘅前白鴿黨議員許智峯，作為許提出私人檢控嘅代表律師。其實，喺中西區區議會嘅網頁，楊浩然喺所屬政治聯繫嗰欄係冇填任何嘢，明顯係已退黨。

至於黃國桐，東網翻查九龍城區議會議員資料時，發現佢亦已將所屬政治聯繫刪除，目前該欄顯示為空白。而對比其他仍屬白鴿黨嘅區議員，佢哋都會喺政治聯繫上填上「民主黨」。

其實該黨都唔係第一次網站資訊出現混亂，去年大批區議員辭職及被取消區議員資格(DQ)，當時油尖旺前區議員涂謹申、沙田前區議員吳定霖同鄭則文都被政府DQ，變成「區已完」，但就喺白鴿黨嘅網頁上奇迹「復活」。今次再出錯，唔通係想側側膊唔多覺，將區議員數目作大啲，唔好咁難睇？

不過，近年白鴿黨唔單止經歷立法會議員「清零」、區議員大幅被DQ、多名黨員入獄，更爆出因係咪參與立法會選舉內訌風波，亂象連連，目前更陷入財困局面，營運資金只能捱到年底，要四處「撲水」。內憂外患，搞到頭都暈埋，唔知仲捱得幾耐？