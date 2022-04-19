身處海外犯法須以民事訴訟究責

互聯網世界無遠弗屆，然而在法律及訴訟層面，無論涉事人身在世界任何角落，仍有機會受到法律制裁或需賠償涉及受害者損失。有法律界人士指，在境內犯法者可由執法部門循刑事方向調查及檢控相關人士，即使身處海外亦可透過民事訴訟去處理，容許上載影片的平台亦有機會成為被追討對象。

本港去年9月30日通過《2021年刑事罪行（修訂）條例草案》，將窺淫、偷拍及未經同意發布私密影像等行為訂為刑事罪行，相關的法例已於同年10月8日生效。其中，發布源自干犯窺淫罪或非法拍攝或觀察私密部位罪所得的私密影像，最高刑罰為監禁5年；以影片勒索他人則干犯《盜竊罪條例》第23條，最高刑罰是監禁14年。

執業大律師陸偉雄指，涉及香港境內的違法影片，當中若屬色情或勒索等情況，會由警方執法，涉及侵權的影片就由海關執法。若到了境外，則無法行使刑事執法權，惟相關受害人及公司亦可透過民事訴訟，可派出海外傳票到當地，或委託當地律師進行民事訴訟，惟相關程序複雜，亦要獲得法庭批准方可進行，一般而言較難追討境外人士的法律責任。至於影片平台在知情及有參與情況下，仍有機會被控告，如受害人已通知平台將相關影片下架，但相關公司不從，則可視為有參與相關影片。

至於內地在監管相關色情或暴力影片資訊上相對嚴格，香港是否可以跟隨，陸則認為兩地法律不同，在一國兩制下，香港仍然採用普通法，要跟從內地的法規有實際難度，亦相信立法過程會有阻力。