外國雜誌無遮掩無包膠無送檢　淫審處執法三重標準

當局打擊不良資訊不力，過往更經常選擇性執法，東方回歸前後面對不公平審判，更以當年的淫審處三重標準，對東方旗下刊物亂評級最為滋擾。該處不單止選擇性檢控，更藝術色情不分，把「大衞像」評為第二類不雅物品，淪為國際笑話。東方被打壓後屢次上訴得直，竟要付出大量人力物力才可討回公道，滋擾更沒完沒了。

YouTube不良資訊比比皆是未見執法，惟涉及東方被選擇性執法和針對例子卻多不勝數。電影、報刊及物品管理辦事處（前稱影視及娛樂事務管理處）及淫褻及不雅物品審裁處（前稱色情及不雅物品審裁處）過往一直被指制度混亂、執法標準不一，淫審處更曾作藝術色情不分的評級。1994年12月，《東快訊》刊登一則廣告，內裏的「大衞像」照片被色情及不雅物品審裁處評為第二類物品，經上訴得直後，被列為第一類物品。

另外最不公平的例子，要數處理刊登外國女星Kelly Brook打格性感照時「告一間唔告一間」的事件，執法明顯三重標準。2005年12月，東方旗下《東方日報》及《太陽報》刊登Kelly Brook的打格性感照片；《蘋果日報》同日亦刊登同一輯照片，在港有售的外國雜誌《NOW》更是無遮無掩，完全沒有在裸胸打格，無包膠袋和無送檢。惟淫審處只將《東方日報》及《太陽報》的照片評為第二類不雅物品，並分別罰款1.5萬港元及1.2萬港元。刊登同一輯照片的《蘋果日報》卻被放生評為第一類物品，有關執法及判決令公眾嘩然。