侵權牟利與否均需負刑責

近年興起網絡新聞熱潮，部分人開設個人影片頻道作發布新聞個人資訊，吸納用戶訂閱，更可賺取金錢。然而，不時有人「博大霧」肆意竊取報館記者採訪的珍貴影片用於私人發布頻道，惹起侵犯版權風波。有法律界人士提醒，一旦被發現竊取傳媒機構或他人擁有版權的片段及內容並公開發布，無論是否牟利，均需負上刑責。

過往不時有自詡為網絡記者的人士，以影片方式發布新聞資訊，惟因他們資源有限，有人就以為傳媒機構不察覺，竟原封不動偷取部分新聞片段當作自己採訪的內容，更足本公開播出，其後賺取訂閱及點擊費用，對辛勤採訪的記者不公，亦涉侵犯傳媒機構的知識產權。

律師梁永鏗指，如有人擅取傳媒機構的採訪片段據為己有，並且在網上公開廣播，此行為屬於嚴重侵犯版權，亦傷害版權持有人利益，無論他是否牟利，均涉違反《版權條例》，違例者可被判處4年監禁，以及就每一項侵權複製品罰款5萬港元。而執業大律師陸偉雄亦曾指，受侵權一方可同時以民事追討、索償，亦可循刑事向海關投訴，期間亦可申請禁制令，禁止某公司或頻道的侵權行為，免繼續因此招致損失。