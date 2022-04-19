小學今起分階段恢復面授課　家長對疫下復課感擔憂

現時每日仍有數百宗新增確診個案，但小學今日(19日)起可分階段恢復半日面授課。有小學選擇分三階段復課，首先是小五及小六學生，一周內再逐步多兩至三年級學生回校，比當局訂下下月3日全校復課的目標提供早了5天。但有個別家長對疫下復課有擔憂，校長稱會給予緩衝期，有關學生可先上網課。

黃埔宣道小學在復課前，在全校做了清潔消毒，早前局方亦派人了解該校通風情況，部分課室或辦公室改裝抽氣扇，在復課日前完成。該校將於本周四起分階段復課，先讓小五、小六學生回校，至下周一讓小三及小四學生回校，再到下周四(28日)讓餘下小一及小二學生回校，全校復課。該校比起局方的「死線」早了數天實施全校復課。校長李德衡指，全校復課學生上兩天課便迎來周末及勞動節假期，可讓他們適應。他又指，上月每日確診個案達數以萬計，當時有個別家長確診後，對於疫下恢復面授課堂感擔憂，不想子女回校。

家長Ivy的兒子在該校就讀小二，她指兒子在停課期間的社交及溝通能力大受影響，缺少與同齡孩子溝通的機會，而且容易發脾氣。他指兒子本身容易流鼻血，預計每天快測對他的情緒有影響，「可能日日都要去保健室止鼻血」。她曾考慮為兒子安排打疫苗，直至早前一家三口染疫，相信兒子在短期內不會再染疫，暫未有計劃讓他打針。