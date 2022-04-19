變色冒白泡　城門河雙魚河同病相憐

沙田城門河去年曾試過受污染而染成藍綠色。

本港市區河道、明渠水質參差，多年來一直遭人詬病。除了「藍色林村河」，本報去年已多次報道及跟進上水雙魚河、沙田城門河、屯門河等情況，河水染藍之餘，更試過冒白泡，傳出惡臭等。

上水雙魚河去年八月中旬曾現大量白泡，白泡宛如一片積雪，膨脹並覆蓋河徑下游。因雙魚河以南則為塱原，是香港最大的連片淡水濕地，源頭不明的白色泡沫，恐威脅到附近的生態環境。

沙田城門河亦經常「染藍」，今年一月河水再次突然變成奶昔般渾濁的藍綠色，水面有小量白色浮沫，並傳出漂白水般的刺鼻異味。至於去年10月13日，近大圍文禮閣對開一段的城門河變成藍綠色，長約一公里；2018年10月5日，城門河鄰近港鐵火炭站至桂地街亦呈現螢光綠色，環保署指與一工業大廈使用螢光色粉測試天台面防漏有關，不含有毒物質。

至於屯門河多年來被居民稱為「垃圾河」，當局早前公布去年投訴達75宗，按年增加逾40%。有議員批評，政府處理河道工程緩慢，進度落後，認為政府應設法縮短工程時間，如晚間進行改善工程，同時避免影響居民日常生活。