林村河列「具重要生態價值河溪」　孕育多個稀有物種

綠野橋邊，溪水潺潺，林村河的上游是香港30多條具重要生態價值的河溪之一，現時林村谷有26條村落，超過1.7萬人居住。闊大的河流流域有不少本土動物棲息，包括17種蜻蜓、23種魚類，以及香港瘰螈等的具保育價值的動物，亦保存着多個稀有的物種，包括109種原生植物。

林村河源於大帽山，全長約10公里，經梧桐石澗、林村谷、太和邨、廣福邨等地方，最後流出吐露港。上游河道的河水清澈見底，多類生物棲息，被漁農自然護理署列為「具重要生態價值河溪」。

其中，「香港瘰螈」是林村河的原生物種，亦是唯一屬於本地品種有尾的兩棲動物，以捕食蚯蚓、蝦及昆蟲幼蟲等小動物維生，現時已被《國際自然及自然資源保育聯盟》列為「近危」的兩棲動物。

多種蜻蜓亦於該處棲息，包括多種罕見的華麗扇蟌、緒方華扁蟌及於梧桐寨獨有的郁異偽蜻及克氏頭蜓，是繼沙羅洞後香港最重要的蜻蜓棲息地。林村河近梧桐寨一帶亦有稀有和受保護的樹木品種，包括巢蕨、刺桫欏。

至於是次河水變藍的位置處於大埔，屬林村河下游及河口，渠務署早年的研究發現，該處有多達19種具保育價值的動物物種。

林村河谷一帶在90年代暴雨期間經常受到洪水威脅。渠務署曾於2007至2012年進行「林村河上游河道改善工程」，拉順、擴闊和挖深林村河上游約2.6公里河段，提升其排洪能力，保護居民免受洪水威脅。當時署方盡量保留林村河原有環境，如挖深河道時保留原有天然河床的泥石，待工程完竣後再鋪回河中。