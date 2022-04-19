東方日報A1：林村河一夜染藍　生態大災難

昨日結束的4天復活節長假最適宜郊遊，惟受污染的河道水質渾濁兼傳出惡臭，難免令人反胃！昨日富生態價值的大埔林村河疑受污染，原本清澈的下游河水一夜變成奶藍色，由太和橋蔓延至廣福橋一帶，經追溯後發現污水可能經由上游梅樹坑公園的水渠排放。有區議員估計，事件或涉及違法傾倒油漆，而林村河每年起碼被污染兩、三次，認為情況並不理想，促當局盡早改善河道水質和衞生。居民則擔憂污水破壞附近生態，包括影響鷺鳥棲息。環保署則指，初步懷疑污染來自大埔花園一帶。

本港河道每逢出現污染，市民經常以經典圓舞曲《藍色多瑙河》作謔稱。就昨早發生的「藍色林村河」，有網民反映重災區是太和橋一帶，河水呈奶藍色，從太和邨拍攝鳥瞰圖所見，河水十分渾濁，看不到河床。

據本報記者昨午現場所見，相隔半晝，受污染的河水雖由奶藍色稀釋至藍綠色，惟仍吸引無數途人注意。河床亦積聚大量垃圾，例如共享單車、欄杆、車胎等。市民梁小姐指，在大埔居住多年，對林村河積聚垃圾及傳出惡臭，早已見怪不怪。受問題困擾多年，她促請政府部門「快啲做嘢」，改善居住環境，更防止污染物直接排出吐露港，影響自然生態。

記者亦到上游追溯污染源頭，結果在相隔逾一公里、流經梅樹坑遊樂場的一段林村河，則發現有水渠疑曾排放藍色污水。有街坊表示，沿河過往從未試過出現藍色污水，但昨日路經太和橋卻聞到陣陣「死魚味」的惡臭。

大埔區議員劉勇威對事件表示關注，認為污染源頭可能是梅樹坑遊樂場上游水渠。他引述有街坊反映，大埔游泳池正進行外牆油漆工程，其油漆採用藍色，質疑與事件有關。他就事件通知康文署跟進，對方指工程在公眾假期間暫停。

劉勇威初步估計，事件或涉及違法傾倒油乳膠漆，市民誤把雨水渠當成坑渠，結果油漆直接流入河道。由於排放量龐大，導致河水染藍。他指，除了個別市民欠公德心，林村河不時會發生污染事件，「一年總有兩三單」，足以反映大埔舊區，尤其是大埔舊墟一帶的住宅樓齡長，污水渠管設施有改善空間。

環保署回覆指，昨早收到多位市民投訴林村河河水變色，隨即派員到現場調查，期間發現色水經梅樹坑遊樂場附近的雨水渠口排入林村河，該排放在昨午一時前已停止。該署正循雨水渠網絡調查，初步懷疑色水源自大埔花園一帶而非大埔泳池。該署會繼續在該區巡查及抽取水樣本化驗，若有足夠證據，該署會採取適當的執法行動。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：