257名青少年去年涉大麻案被捕　按年增35%

警方去年錄得3,532宗毒品案件中，有624名10至20歲的青少年被捕，相關被捕人數較前年的472人，上升32%，反映毒品案有年輕化趨勢。當中去年有953宗大麻案件，1,135人因而被捕，21歲以下被捕人數有257人，佔當中22%；對比前年被捕的191名青少年，增近35%。今日(19日)是國際大麻日，有曾經沉淪毒海的過來人表示，以為可借助大麻治療情傷，詎料大麻損害身心。

去年毒品案有3,532宗，4,303人因而被捕，其中624人為青少年，10至15歲佔107人，16至20歲佔517人。至於涉及販毒案而被捕的青少年有282人，年紀最細只有13歲，他於去年11月在深水埗被警方搜出33包共重11克的可卡因。

過來人「亞橙」曾因感情困擾，經友人誘使下接觸大麻，及後身體出現問題，體重暴瘦15公斤，持續脫髮及牙肉萎縮等，更影響日常生活。有社工指出，近年青少年容易從不同渠道獲取大麻，甚至利用智能櫃交收毒品，建議家長多觀察子女，留意其身上是否有仿似「燒焦」味的大麻氣味，並多與子女溝通。