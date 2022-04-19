學校指快測無染疫不會再抽驗　冀已接種學童日後可免除檢測

小學今日(19日)起分階段恢復半日面授課堂，資助小學校長會名譽主席張勇邦在電台節目表示，相信只有少數學校今日復課，多數小學會分兩階段、即小四至小六先復課，第二階段就安排小一至小三學生，他指現時每日確診數字仍有3位數，學校都希望採取較穩陣做法。至於學生需每日快檢，他提醒學生如未能出示快測結果，學校有可能安排再驗，促家長配合避免阻礙上課時間。

被問到學校收到學生的快測結果後，會否再做抽驗覆檢，張指學校原則上是信任家長，整項措施都是為學生的健康安全，學校不會特意找他們出來抽驗，除非校方見到學童明顯出現病徵，安全起見就會再驗。張又認為，快測安排不用長期維持，如日後放寬測試安排，可以考慮根據學童的接種疫苗情況決定，例如已打了2針或1針的學童是否可以先放寬，從而鼓勵未接種的學童盡快接種。

中華基督教青年會小學校長程志祥表示，該校小四至小六今日復課，學校上星期已發家長通告及拍影片，提醒家長為子女做快速測試，檢測結果要寫在手冊，並加派老師在校門檢查。他指暫時未收到教育局向學校提供的快測包，會先用學校存貨，並向有需要學生派發。