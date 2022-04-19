專家料復活節後確診再升　促未接種人士留家避疫

一連4日的復活節假期結束，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(19日)在電台節目表示，預計假期後疫情會輕微反彈，至於幅度多大則要再觀察1至2星期，認為現時情況與農曆新年假期不同，因香港已有超過100萬人曾感染，且大部分已接種疫苗，疫情發展仍要審慎評估。

何栢良建議，防護中心公布的確診數據可增加透明度，包括透露確診者年齡，安老院舍感染情況，及學校復課後確診數字等，讓市民更加了解感染情況，方便調節社交活動。何又呼籲，本周四(21日)首階段放寬社交距離措施後，市面人流會再增加，認為若家中有兒童及長者未接種疫苗，同住家人應避免外出，以免將傳播病毒。

另外，政府今起推出「疫苗到戶接種服務」，讓未曾接種疫苗的70歲或以上長者，或因病患或殘疾而行動不便人士，透過網站或電話登記上門接種由內地研發的科興疫苗。何栢良表示，政府應同時提供中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗，指復必泰的安全及有效性數據相當堅實，完成基本接種只需3星期，相反科興卻要分開上門4次，需時4個月且有效性較短。