復活節長假期西九龍交通部執法　拘捕15人揭近150車違例

西九龍總區交通部聯同總區行動部、機動部隊及衝鋒隊人員，於一連四日復活節假期期間(15至18日)展開反汽車罪行行動，在區內多個地點設立路障截查可疑車輛，重點打擊涉及與使用車輛的有關罪案。行動中，警方共拘捕12男3女，年齡介乎18至46歲，分別涉嫌「販毒」、「藏毒」、「公眾地方攜有任何攻擊性武器」、「盜竊」、「瘋狂駕駛」、「酒後駕駛」、「拒絕提供呼氣樣本」、「無牌駕駛」、「協助及教唆他人無牌駕駛」及「駕駛時未有第三者保險」等罪行，當中亦有人因逾期繳交交通罰款被捕。

警方共檢獲約426.9克懷疑大麻草及大麻制成品，和約28點5克懷疑氯胺酮，市值共約值9.7萬港元。涉及毒品的案件分別交由秀茂坪警區重案組、油尖警區刑事調查隊及旺角警區行動及支援小隊跟進。

另外，警方發現共25輛私家車及一輛電單車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。經初步檢驗後，有關車輛懷疑涉及的改裝包括：改裝懸掛系統、改裝「死氣喉」、車尾定風翼突出車身、改裝軚盤及擋風玻璃破裂等。有關車輛已被拖往九龍灣車輛扣留中心待進一步檢驗。警方亦向另外11輛車輛發出欠妥車輛報告。警方亦於區內多個地點設置數碼雷達偵測，行動期間偵察到112輛車輛涉及超速行駛，警方稍後將會向有關司機發出傳票。