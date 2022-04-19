去年度首3季2800公僕辭職　創97年後新高　疑受政治壓力影響

公務員和政務職系辭職數字有上升趨勢，公務員事務局回覆傳媒查詢表示，2021/22年度截至12月、即首9個月，有逾2,800名公務員辭職，較2020/21全年度多50%。工會認為，公務員面對的政治和工作壓力增加，指近年投考數字下跌，擔心未能填補空缺。

據局方提供的數字顯示，上年度截至12月共有8,274名公務員離職，當中2,809人為辭職，佔17.8萬名公務員的1.6%，均創97年以來新高。政務職系方面，上年度截至12月有39人離職，其中共27人屬辭職，佔70%。辭職政務官當中，9人屬首長級，18人屬非首長級。對比過去公務員離職的數字，於1998/99年後，數字維持在每年數百人水平，至近年才明顯回升。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，公務員工作環境不明朗，既要面對宣誓等政治壓力，工作壓力亦同時增加，又指市民近年對公務員態度惡化，公務員亦未必預期要隨傳隨到在疫區前線工作。雖然他估計離職數字不會再大幅增加，但近年公務員投考數字下跌，擔心未必能填補流失空缺。高級公務員協會主席李方冲則表示，移民潮導致部分公務員辭職，但認為新入職的公務員已預期工作和政治環境，相信未來辭職人數轉趨穩定。