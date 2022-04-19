師爺涉販毒冤案被控妨礙司法公正　准保釋3天奔父喪

高院上訴庭去年就一宗企圖販毒案上訴頒布判決，撤銷上訴人定罪之餘，更批評律政司「放生」嫌疑更大的同案人士，又質疑原本代表上訴人的律師團隊有將罪責推給其客戶之嫌，以換取另一名同案人士撤控。事後警方拘捕涉嫌唆擺上訴人認罪的師爺及大律師，2人均被控串謀妨礙司法公正罪。自被捕後一直被還押的師爺陳強利今天（19日）向高院原訟庭申請保釋。法官李運騰批准他保釋3天，以處理父親的喪事，但需於周五（22日）下午返回荔枝角收押所繼續還押。

法官亦下令58歲的保釋申請人陳強利須遵守以下保釋條件，包括交出20萬港元保釋金及其友人以20萬港元作人事擔保、須交出旅遊證件不得離港、須居於報稱地點、晚上10時至翌早7時須遵守宵禁令、不得接觸控方證人、及要在明天與後天到元朗警署報到。

陳強利與另一被告張曉惠（33歲、大律師），同被控1項串謀妨礙司法公正罪。控罪指他們於2017年1月27日至2017年11月21日期間的若干日子，在香港與馬家健和其他人一同串謀妨礙司法公正，即就刑事案件TWCC 2496/2016，虛假地表示洪智謙沒有要求馬家健接收上述相關案件的郵包，以及聲稱洪智謙並不涉及於上述相關案件。

案件編號：HCCP 139/2022