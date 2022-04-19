涉刺傷夫婦咬甩前區議員耳朵　持刀漢陳真4罪成判囚14年半

無業男子陳真涉嫌2019年於太古城中心外持刀傷人、並咬甩前區議員趙家賢耳朵，陳真於去年12月底被裁定項3蓄意嚴重傷人及1項普通襲擊罪成，今(19日)被高院原訟庭法官張慧玲判處監禁14年半。法官直指被告令到各受害人受嚴重傷害，特別就咬甩趙的耳朵，法官認為其行為非常野蠻且令人難以置信。不過考慮到被告家人事後亦被起底及滋擾而受困擾，故給予酌量扣減。

控罪指被告於2019年11月3日在太古城中心外，有意圖使男子溫浩倫、溫的妻子梁碧琪及前區議員趙家賢身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他們。控罪又指陳於同日同地襲擊梁碧琪堂姐梁瑩瑩。

控方案情指，當日下午太古城商場內有公眾活動，傍晚6時許被告在商場外一出口叫「光復台灣」，溫氏夫婦等3名事主與被告爭執，被告從背包拿出生果刀刺向溫浩倫腹部，及後又用刀刺向溫妻背部。溫浩倫上前欲阻止被告，但又被其刺中背部。被告其後轉而襲擊梁瑩瑩，用手襲擊她頭部及扯她頭髮。趙家賢等人得悉事件後趕赴現場欲調停並詢問被告為何打人。被告卻稱：「我唔係打人，我係打狗」，更以腳踩着梁瑩瑩頭部。趙要求保安將被告推向玻璃幕牆。被告掙脫保安衝向趙身後市民，趙伸手攔阻卻遭被告捉頭咬住左耳至部分左耳脫落，被告其後欲再咬向趙右耳但遭人拉開。最終被告因嚴重傷人罪被捕，趙與溫氏夫婦則送院急救。

案件編號：HCCC 204/2020