立法會周四起逐步恢復正常運作　下周三大會實體舉行

因應第5波疫情嚴峻，立法會由2月18日起綜合大樓及中信大廈立法會辦公樓層暫時禁止所有訪客進入，進行緊急或必要工程的人員除外。事隔兩個月，隨確診數字持續下降，立法會秘書處今早(19日)公布，立法會將由周四(21日)起逐步恢復正常運作，4月27日及28日的立法會會議將恢復以實體形式舉行，所有符合疫苗通行證相關規定的訪客可獲准進入立法會處所。

秘書處表示，因應政府公共服務自周四起恢復正常，並會結束政府僱員特別上班安排及放寬社交距離措施，立法會行政管理委員會(行管會)已同意，從當天起立法會及秘書處亦將實施恢復正常運作的安排，包括結束秘書處職員在家工作安排，可返回立法會辦公地方工作；所有公共服務(包括公共申訴辦事處櫃檯服務和圖書館及檔案館服務)恢復正常。

若符合疫苗通行證的相關規定，所有訪客可獲准進入立法會處所；4月27日及28日的立法會會議，以及4月27日的工務小組委員會會議，將恢復以實體形式舉行，以及在4月27日之前，所有委員會會議繼續以遙距形式舉行，之後是否恢復舉行實體會議，則由個別委員會主席決定。