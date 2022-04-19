擔心標籤為新冠指定診所　部分領口服藥私家醫生拒納列表名單

政府早前向私家醫生免費提供新冠口服藥，讓其處方予合適病人服用，上周已有近150名醫生取藥。衞生署昨日(18日)去信有取藥的醫生，徵求同意把有關診所的資訊列成名單，於新冠專題網站上公布，並要在今晚(19日)前回覆。香港西醫工會會長梁漢輝表示，工會初步有少於30名醫生取藥，部分醫生不欲被標籤為「新冠指定診所」，他指難估計有多少醫生拒絕，因為大家有不同考量。

香港中華醫學會新冠病毒病專責小組召集人楊超發於上周收到口服藥，未決定是否將診所放於名單上，他認為名單或令人以為診所專治新冠，影響非新冠者求診。他續指，暫時只為一人處方，由於他擔憂診所內其他病人受影響，便叫該新冠患者到診所外等候，自己步出診所把口服藥交予對方。他建議當局可中央統籌上門派藥，避免出現上述情況。

疫苗可預防疾病科學委員會成員林永和同樣於上周取到口服藥，他指私家醫生領取口服藥的過程順利，參與計劃的醫生已全部收到藥物；部分醫生已向病人開藥，亦有病人在發病初期服用口服藥，已迅速康復。至於將診所放於名單上，他認為主要是方便相熟病人或居於附近的人，讓有需要市民到就近診所領取藥物，故不反對將其診所資料載於名單。他又提到，有醫生覺得措施不理想，主要是擔心很多確診者前往求診。