女童學校外遭淋油　3男涉襲擊傷人受審

一名小學女生前年10月在學校門外遭人淋潑橙色漆油，警方事後拘捕3名懷疑涉案男子，控告他們普通襲擊、及有意圖而導致他人身體受嚴重傷害等罪。3名男子今（19日）於區院否認控罪受審，控方指閉路電視片段顯示3人乃互相認識，事發前曾聚在一起，再分頭行事，分別到麥當勞取空杯及施襲等。

3名被告依次為27歲倉務員李培耀、31歲無業男子張富傑及45歲無業男子陳效智，其中張富傑今沒有法律代表，自行處理案件。3人同被控一項普通襲擊罪，指他們於2020年10月22日，在沙田大圍一間小學外襲擊女童X。李培耀另被一項有意圖而導致身體受嚴重傷害及一項普通襲擊罪，指他於2020年9月30日，在火炭禾寮坑一村屋外，為使X的外祖父身體受嚴重傷害而施襲；及於同日同地襲擊X的母親。X的外祖父作供表示，他曾從事把塑料進口內地的生意，當時想不到遇襲原因，但遇襲後則收到電話，對方提及追債事件，但此事現已完結，而他亦沒有與人結下仇怨。他指事隔逾年，且因年紀問題，今天已不能認出施襲人士。

控方開案陳詞指，X的鍾姓外祖父一家在港並沒與人發生爭執，但鍾則曾跟某些內地人士，就追討公司欠債而發生糾紛。在前年9月30日上午，鍾與妻子及女兒於火炭禾寮坑遭李培耀及另2男子攔截，李拳打他胸口，令他跌倒在地，然後李與另外2男把他圍住腳踢。鍾的女兒見狀上前質問李，李指不關她事，並用手推鍾的女兒左肩一下，李與2男其後逃去。鍾被送院檢驗，證實其肋骨骨折、手肘擦傷及腳踝扭傷等。同年10月22日，3名被告於X就讀的小學外徘徊，陳效智其後進入麥當勞，問店員取紙杯及杯蓋。後李則手持白色物體進入美林邨街市廁所，3人再相聚後，被告張富傑獨自走到校門外，待X落校巴步向學校時，從後向把紙杯內的紅或橙色液體潑向X，X感驚慌。3人其後逃去。X後被送院，其左下肢有紅色液體污漬，而政府化驗師化驗沾有污漬的物品後，沒有重大發現。3名被告其後被捕。

案件編號：DCCC 371/2021