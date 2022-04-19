新冠康復碼今推出　暫僅可儲存圖片及二維碼

新冠康復碼盛傳已久，港府今日(19日)鬼鬼祟祟將之推出，市民可透過相關網站，或在「智方便」應用程式中登記取得。東網記者實測在電腦網頁上成功登記，該康復證明可選擇整份記錄以圖片形式儲存，亦可同時只儲存二維碼的圖片。市民在更新「安心出行」版本至3.2.0後，就可以將康復記錄二維碼，放在「疫苗通行證」一欄內，並在需要時展示及使用。

市民在登記取碼時，要輸入身份證明文件(身份證、出生證明，或護照及其他旅遊證件)的號碼、證明文件的簽發日期，及出院或檢測呈確診結果的月份，就可取得有關連有二維票的康復證明。證明內的資料較為「陽春」，只顯示了康復者姓名、性別、出生日期及身份證明文件的號碼；而單純二維碼版本，就會附有康復者的身份證明文件號碼，及二維碼的下載日期。

記者拆解二維碼內的內容，發現當中載有身份證明文件號碼的最後幾個數字、英名姓氏全寫及名字內每個字第一個字母、復康證明的過期日子、完整出生日期、申請證明的日期時間。記者實測下另發現，如若市民在登記過後，欲重新取得康復證明，不論市民經哪一個途徑登記，均可使用相關網站或「智方便」重新獲取。