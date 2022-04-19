暴力衝突當晚被捕　3男子涉非法集結受審

2019年8月25日荃灣遊行演變成暴力衝突，3名男子被控當日參與非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器，他們不認罪，案件今天（19日）在西九龍裁判法院開審。控辯雙方承認事實指，3名被告在凌晨時分分別在荃灣不同地點被捕，當時他們身穿黑色上衣、深色褲、戴頭盔及護目鏡，有人穿戴護甲、護膝、手套，另有人身上攜有能發出雷射光束的裝置。

3名被告依次為陳港榮（21歲、建築工人）、岑子軒（24歲、工程助理）和葉仲德（23歲、工程助理）。他們被控於2019年8月25日，在荃灣眾安街近沙咀道與不知名人士參與非法集結。岑另被控管有一個可發出雷射光束的裝置。

負責指揮拘捕行動的萬展偉督察作供，他當時帶領隊員到荃灣二陂坊及三陂坊一帶作高調巡邏。他觀察到當時有大群穿着深色衣服、戴頭盔的示威者在馬路上堵路，又向警察叫囂、丢雜物，並用雷射筆照射警方防線。晚上約11時，他2次向示威者發警告要求他們離開，但都不獲理會，反而示威者的情緒變得更高漲，警方便將防線向前推進。最終警方於凌晨在附近的千色店、OK便利店及青山公路上拘捕本案3名被告。

案件編號：WKCC3293/2021