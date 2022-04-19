被斬重傷死裏逃生　男事主坦言不原諒陳真

前年被無業男子陳真在太古城中心持刀襲擊的溫氏夫婦，雖然現時身體上大致康復，但據知仍有不少後遺症，當中亦包括受到精神創傷，甚至再到案發現場亦猶有餘悸。其中遭被告斬傷的男事主溫浩倫坦言不會原諒被告陳真，因為：「佢唔淨止搞到我，仲搞到我屋企人！」

溫浩倫去年到庭作供後表示，雖然現時他看似行動自如，但其傷口的肌肉仍感覺「扯住」，其背部有兩個凹位，好像已流失了肌肉。溫又稱現時仍不太想重返案發現場，以免再回想事件。他指案發至今只曾到過案發的太古城1至2次，因太太不敢到案發現場，但他本人在現場附近上班，故會兜路上班。溫又稱現時偶爾仍會發噩夢，會經常想起被送院搶救期間、於失去意識時見到「白光」，溫認為自己是從「鬼門關」逃出生天。

溫稱事件並沒有影響到他的工作，但他與妻子仍需接受心理輔導。溫直言覺得被告「好恐怖」，因只是有人說了一些話被告便持刀襲擊他人。而在本案開審時被告曾透過代表律師表示向事主等道歉，當溫被問到會否原諒被告時，溫稱：「感受不到被告的誠意及悔意」。當被問到如被告罪成應判處監禁多少年才能反映罪責，溫則只表示估計被告會被判監5至7年，認為很難判處其監禁超過10年。 結果今天法官決定判被告監禁14年半，比他預估重得多。