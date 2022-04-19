馬會場外投注站周四起重開　暫不設投注等服務

因應新冠肺炎疫情緩和，港府將逐步放寬社交距離措施，香港賽馬會今日(19日)宣布，將由本周四(21日)起，重開場外投注站，而電話投注服務則將在下周日(24日)起逐步恢復。馬會自1月26日關閉投注站以來，直至本周四重開，已足足3個月時間。

場外投注處於非日馬賽事日由正午12時至傍晚6時開放，於日馬賽事日則不會開放。場外投注處會提供投注戶口提存、兌換現金券或中獎彩票及投注戶口管理的服務，但不會提供投注服務及自助售票機服務，也不會於場內顯示賠率及投注資訊。

所有進入場外投注處的人士必須達到疫苗通行證的接種要求，並根據疫苗通行證指示的要求，於進入場外投注處前使用手機掃描「安心出行」場所二維碼及出示疫苗接種紀錄。場外投注處會實施嚴格的公共衞生措施，包括體溫檢查、口罩佩戴、保持足夠的社交距離及定時進行清潔及消毒。

於4月24日及4月27日舉行的賽馬日，馬會提供電話投注的快線及特快投注服務；而由5月1日起舉行的賽馬日，電話投注的所有熱線服務將會恢復。