不滿女友被追　17歲少年認糾黨毆情敵候判

16歲少年前年應相識女子邀約到觀塘時，遭對方的17歲男友「吹雞」埋伏圍毆，更被帶到飛鵝山，被迫令脫光衣服讓人拍裸照、做掌上壓兼吃樹葉。幸曾接載他們的的士司機察覺有異而報警，警員到場將童黨拘捕。其中不滿女友被追求而「吹雞」的男子，今天（19日）在區域法院認罪，准保釋至5月3日判刑。同案其餘4名男子則否認控罪受審。

5名被告包括18歲的倪俊文、及4名年介14至17歲的男青年，5人同被控一項普通襲擊罪，指他們在2020年8月4日在鴻圖道鴻圖樓附近後巷襲擊1名莫姓男子。除倪之外，其餘4人另被控一項襲擊致造成身體傷害，指他們同日在飛鵝山襲擊同1名莫姓男子。5名被告之中，17歲黎姓次被告今天認罪，另外4人則否認控罪。次被告承認的案情指，前年8月4日晚上，事主應新結交女子的短訊邀請到觀塘見面，不料在控罪所述之後巷遭10名男子埋伏。10人中除女子的男友、即次被告外，其餘9人都是由次被告召喚前來。事主遭圍毆後，再被押上一輛的士往飛鵝山。的士司機見事主的上衣破爛，且聽到有男子表示「從現在起，不要說話」，感覺可疑，故在他們落車後報警。警方接報到場，拘捕眾人。事主被送院檢驗，其左眼周腫脹、左眼結膜出血、鼻及左前臂擦傷，及頸部扭傷等。

警方事後從手提電話拍攝的片段中，看見次被告曾用手肘擊打事主背部、拳打事主頭部等。次被告後在警誡錄影會面中表示，因不滿事主追求其女友，故召友人向事主報復。他以女友的電話傳訊息約事主，並在後巷埋伏，並指自己與女友均沒動手。後到達飛鵝山，事主又被要求脫光衣服，他們則拍攝事主裸照，事主又被要求做掌上壓及吃樹葉。

案件編號：DCCC 1089/2020