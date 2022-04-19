難相信不續危國安　高院拒《蘋果日報》盧峯保釋

壹傳媒旗下已停刊的《蘋果日報》之前主筆馮偉光（筆名盧峯），因涉違反《港區國安法》下的串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，與黎智英及《蘋果日報》另外多名高層一同被控，須還押候審。馮去年12月向高院原訟庭申請保釋，但即時被國安法指定法官杜麗冰駁回。事隔近4個月，法官今天（19日）頒判詞解釋理據，指沒有充分理由相信馮不會繼續危害國安，故拒絕他保釋外出。

法官在判詞中引述律政司指，申請人馮偉光以筆名盧峯在《蘋果日報》寫文章，於2020年6月成為《蘋果日報》英文版執行編輯。其後，該英文版電子報便先後刊出不同文章，提及美國制裁特首林鄭月娥的方式，以及日本、澳洲和其他西方國家，是時候向中國採取技術禁運措施。律政司在陳詞中，亦列出美國最終如何制裁港府及中國，又指警方是在去年6月27日，於香港國際機場拘捕申請人。律政司認為，申請人具影響力，有渠道繼續作出危害國安的行為。

申請方則指，《蘋果日報》英文版讀者不多，而且電子報刊登甚麼文章，是由編輯部決定，申請人沒有控制權。事實上，去年6月他正計劃辭職。另外，申請人被捕當日，其實是想去英國商討他即將出版的新書，他亦已購買在8月30日來港的回程機票。不過法官就認為，申請人月薪10萬港元，說他沒有權力控制文章出版是不合邏輯。此外，《蘋果日報》台灣版仍有發行，以申請人的影響力，他可輕易透過台灣的平台出版煽動文章。由於沒有充分理由相信若給予申請人保釋，他將不會繼續危害國安，故拒絕讓他擔保外出。

案件編號：HCCP 678/2021