煽惑他人投廢票　2男女認罪判緩刑

去年立法會換屆選舉的選舉期間，廉政公署發現有人持續於互聯網，轉載煽惑他人在選舉中投白票及不投票的貼文，及後拘捕1男1女，控以「在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」罪，為條例生效後首宗落案起訴的案件，2人早前認罪，今（19日）午在觀塘法院判刑。雖然法庭早前為2被告索取感化及社會服務令報告，但主任裁判官錢禮今認為監禁是唯一合適刑罰，但考慮到2人認罪，遂判2人監禁2個月、緩刑18個月，兩人另須支付1000元堂費。

2名被告分別為陳健民（36歲、銷售員）及梁月嫦（65歲、辦公室助理）。辯方今為2人求情時，提到2人主動認罪，顯示悔意。陳的律師又指，陳在接受廉署調查後便刪除有關貼文，將對選舉的影響減至最低，加上所涉法例當時實施不久，而「投白票」本身並非刑事罪行，本案嚴重性低於同類案件。梁的律師則指梁深感後悔，她更因涉案而未前往加拿大出席親人喪禮。律師又指無證據顯示梁的貼文有被人看見或讚好，而梁對科技不熟悉，她並無意分享貼文。

案情指，2021年立法會換屆選舉在去年12月19日舉行。去年10月29日，前區議會兼立法會議員許智峯在Facebook 專頁發貼文，提倡一項「如水計劃」，煽動閱覽者在選舉中投白票，以表達對政府的不滿。許又邀請閱覽者轉載或分享貼文，以宣揚該計劃。翌日，2名被告先後轉載有關貼文，讓公眾閱覽。他們同在11月9日被捕，警誡下承認曾轉載有關貼文。至12月16日，廉署發現貼文仍展示在被告梁月嫦的專頁上。

案件編號：KTCC 2291,2292/2021