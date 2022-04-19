添17名確診者病亡　第5波疫情至今錄8963名死者

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今(19日)表示，新增17宗由醫管局呈報死亡個案，第5波疫情至今錄得8,963名死者，病死率為0.76%。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，昨日(18日)全港有16名新冠病人在公立醫院離世，涉8男8女，介乎33至97歲，4人來自院舍，13人逾65歲，其中10人無打針、3人打一針，3人打2針。

昨日死亡個案較年輕病人包括一名33歲男患者，本身有濫藥史，自身有嚴重免疫力不足，入院時有發燒、肚瀉，血壓已很低，院方即時用強心藥及將病人送入深切治療部留醫，期間曾使用抗病毒藥物，惟病人情況一直轉差，有用呼吸機協助治療，惜於4月18日離世。另一名52歲男患者，本身有癌症，並擴散到腦，有上腔靜脈栓塞，屬於高危人士，最後不幸離世。還有一名58歲男病人，本身有癌症並復發，屬於高危人士，入院治理，及後離世。

而滯後呈報個案方面，4月17日再有1人離世，為一名72歲男性。過去一日有597人出院，3人入院篩查發現確診，同房5名病人被列為密切接觸者。另外現時共8,438人留醫；過去24小時新增4名病人情況危殆、目前有2人情況嚴重，50名危殆病人於深切治療病房留醫。另醫管局累計共21,915名職員曾確診，其中20,916人已返回工作崗位。