破欠基金特惠款額調整 　目標今年上半年通過 　議員建議每5年檢討

立法會人力事務委員會今日(19日)召開會議，勞工處及基金委員會已就破產欠薪保障基金(下稱：破欠基金)完成檢討，並一致通過建議調整特惠項目款額上限，勞工處處長孫玉菡表示，有關調整由刊憲後開始計算，惟不設追溯期，會盡快將修訂提交立法會審議，期望今年7月能落實決議案，目標是今年上半年內獲通過。議員對政策改動表示支持，惟仍惹來不少議員批評檢討「遲大到」，建議設立恆常檢討制度；另有議員建議可以每屆政府換屆作指標，即為期5年一次。

議員張國鈞稱，特惠款項自1996年至今亦未作出任何調整，最近一次修訂已是2012年，尤其款項上限是因應入息中位數而定，建議處方設立恆常檢討制度。議員陸頌雄亦建議，處方可以每屆政府換屆作指標，每5年作一次性固定檢討。議員何俊賢更建議，處方應更充分利用勞工顧問委員會內勞資雙方所提出的建議作適時檢討。

孫玉菡回覆指，承認就破欠基金特惠款項檢討需時長久的確不理想，惟因應處方在檢討或作調整時，需充分考慮各法律程序，達致防止公眾濫用為前設，加上與業界商討有關是否取消或如何取消「強積金對沖」制度需時，故過往檢討已是20多年前。不過，孫強調，基金委員會會定時留意有關「入息中位數」變化，承諾下次會適時調整。