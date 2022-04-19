向快測申報平台提交虛假陽性結果　警方拘捕3男女

政府於較早前推出2019年冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統，以供快速測試呈陽性結果的市民，直接經系統進行登記，並需上載證明文件，才能被視為有效呈報個案，以及下載有關隔離令或檢疫令。衞生防護中心會以隨機抽樣方式，要求經申報系統平台呈報陽性結果的市民進行核酸覆核測試，期間懷疑有人刻意提供虛假資料。

直至今日(19日)，衞生防護中心已向警方轉介3宗同類型案件，並由網絡安全及科技罪案調查科統一跟進。警方經深入調查及情報分析後，於今日分別在天水圍、旺角及荔景拘捕1男2女(25至37歲)，涉嫌向衞生署職員提供虛假陽性結果，有關行為涉嫌違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），行動檢取3部手機。

網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信指，調查顯示其中一名25歲被捕男子報稱運輸工人，於上月12日在呈報平台上載其父親的身份證明文件，而陽性結果相片亦在網上所得。另一名任職文員的37歲女子則於上月14日呈報，其上載的快速測試陽性結果為網上新聞圖片，最後一名25歲被捕女子同樣任職文員，於上月28日呈報，她上載的快速測試陽性結果原本屬於其家人，兩名被捕女子其後向公司分別騙取一日及14日病假。